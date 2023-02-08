В Челябинской области мошенники от имени судебных приставов вымогают деньги у должников

В случае невыполнения требований мошенники грозят заблокировать банковские карты и счета должника
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителям Челябинской области начали приходить на почту электронные письма от «Центра мониторинга задолженностей ФССП России». В сообщении указана сумма долга, которую предлагается оплатить, нажав на специальную кнопку. Если же южноуральцы требование не выполнят, то им грозят заблокировать все банковские карты и счета.
Именно такие письма рассылают мошенники. Скриншот: предоставлено УФССП по Челябинской области
В УФССП по Челябинской области предупреждают, что никакого «Центра мониторинга задолженностей» не существует. Судебные приставы не рассылают должникам электронных писем.
— В настоящее время общение граждан с госорганами происходит либо через портал Госуслуг, либо через личные кабинеты на официальных сайтах государственных органов, например, Федеральной налоговой службы, — пояснили в ведомстве.
От действий мошенников уже есть пострадавшие. Одна из женщин после получения электронного письма перечислила 869 рублей. У нее дважды сняли деньги с карты, а платежи отправились не налоговому органу, а оператору связи, абонентом которого она не является.
Южноуральцев просят проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Уведомление от УФССП можно получить только обычной почтой по предъявлению документов. Безопасная оплата задолженности возможна только через портал Госуслуг или в банках по квитанциям.
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