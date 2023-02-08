Грандиозное шоу: в Челябинске пройдет «Матч всех звезд» любительских команд региона

В Челябинске пройдет «Матч всех звезд» с участием лучших игроков любительских команд Челябинска и Магнитогорска. Фото ФБЧО

В субботу, 11 февраля, в Челябинске, в ДПШ им. Крупской на Алом поле пройдет «Матч всех звезд» с участием лучших игроков любительских команд Челябинска и Магнитогорска.

Такой матч лучших представителей любительских команд, которые на протяжении сезона выступают в региональных любительских лигах, будет проводится впервые. Организаторы — Федерация баскетбола Челябинской области, отмечают, что это будет яркое, захватывающее дерби двух южноуральских команд.

Пять игроков каждой команды определены болельщиками. Эти игроки выйдут в стартовой пятерке. Остальные семь игроков выбраны оргкомитетом. Тренером команды Челябинска стал Сергей Нечаев (БК «Строитель»), Магнитогорска — Александр Степанов (БК «Олд Мэн»).

Помимо красивого баскетбола болельщиков порадуют ярким шоу. Во Дворце выступят приглашенные музыканты и танцоры, а спортсмены покажут свои навыки в конкурсе трехочковых и бросков сверху. Не обойдется и без приятных сюрпризов — зрителей ждут классные подарки от организаторов.

Самое грандиозное событие в любительском баскетболе Челябинской области уже скоро! Отмечайте в календаре 11 февраля и приходите на трибуны! Начало в 18.30 (ДПШ им. Крупской Свердловский пр. 59/1). Вход свободный.

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