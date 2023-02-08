Несколько лет держат детей в страхе: челябинский экс-омбудмен о причинах драки школьников

Своим мнением Севастьянов поделился в социальных сетях Фото: Андрей АБРАМОВ

Экс-уполномоченный по правам человека Челябинской области Алексей Севастьянов высказался о драке между школьниками, которая произошла сегодня, 8 февраля, в образовательном центре № 5. По мнению бывшего омбудсмена, потасовка стала следствием развития подростковых группировок.

— К вечеру сообщили, что задержали подростков, участвовавших в драке. Якобы «скендхеды». Но правоохранительные органы не отчитались о том, сколько сегодня задержано членов подростковых группировок, образованных по национальному признаку в этом районе, — пишет Севастьянов на своей странице во ВКонтакте.

Как считает экс-омбудсмен, проблемы с такими группировками есть уже на протяжении нескольких лет, но с ней не могут справиться правоохранительные органы.

— Уже несколько лет эти граждане держат детей в страхе. В том же «Бургер Кинге» собираються, забирают у детей вещи, оскорбляют. А органы ничего не могут сделать, родители на плохом русском хорошо объясняют чтобы этих подростков не трогали, — объясняет свою позицию Севастьянов.

Бывший уполномоченный считает, что при рассмотрении подобных конфликтов необходимо брать во внимание всех участников, вне зависимости от их национальности.

— По факту, подростки пытались решить проблемы с которыми взрослые полицейские не справились. Умалчивать эту проблему — будет уже должностным преступлением. Все таки должна быть справедливость какая-то, — заключает Севастьянов.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, на входе в образовательный центр № 5 произошла массовая драка между подростками. Как оказалось, двое участников потасовки знакомы друг с другом достаточно долгое время. Об этом рассказывают школьники, которые знают ребят.

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