В Челябинске выяснили в каких районах самые большие зарплаты

Только в одном районе люди получают меньше 50 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске узнали жители каких районов зарабатывают больше других. Исследование составил телеграм-канал «Глав. Индекс».Индекс районов города Челябинска на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

Как оказалось, самые высокие зарплаты у жителей Советского района — в среднем они зарабатывают 58 тысяч 408 рублей. За ними идут жильцы Ленинского (55 тысяч 776 рублей) и Тракторозаводского района (55 тысяч 752 рубля).

На четвертом месте разместился Центральный район, где зарабатывают, в среднем, по 55 тысяч 685 рублей. После идут Калининский (53 тысячи 946 рублей), Курчатовский (51 тысяча 723 рубля) и Металлургический район (49 тысяч 776 рублей).

Кроме того, в исследовании указали и то, в каких районах лучшие темпы роста зарплат. Так, по этому показателю на первом месте Калининский район — за год тут заработки выросли на 16,2 процентов.

Кстати, важно осторожно обращаться со своими деньгами. В Челябинской области появились мошенники, которые от имени судебных приставов вымогают деньги у должников. Уже есть пострадавшие.

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