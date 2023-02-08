С национальным флагом и гимном: боксер из Челябинска выступает на международном турнире с триколором России

Альберт Худоян и вся сборная России выступает без ограничений на использование флага и гимна на международном турнире в Марокко. Фото: Федерации бокса России

В столице Марокко Марракеше завершается международный турнир по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. Сборные команды России и Белоруссии впервые после известных санкций выступают на турнире без каких-либо ограничений на использование флага и гимна.

Такие ограничения сняты Международной ассоциацией бокса (IBA), и на турнире в Марокко спортсмены, как и прежде одеты в форму с национальным флагом, а на трибунах болельщики, в том числе, и африканские, размахивают российским триколором. На церемонии награждения будет подниматься флаг России и звучать гимн нашей страны.

Все шансы завоевать золотую награду имеет южноуральский боксер Альберт Худоян (до 48 кг). Накануне он одержал победу над испанцем Рафаэлем Лозано и вышел в финал турнира. Особенность турнира еще и в том, что в Марракеше принимают участие мужская и женская сборные России.

— Я очень рад, что после долгого перерыва нам разрешили выступать на международной арене, и мы хотим доказать, что также сильны и на мировом уровне, на уровне Олимпийских игр. Несмотря ни на какие бойкоты и дисквалификации, — отметил в интервью ТВ-каналу «Матч-ТВ» Альберт Худоян.

Кстати, в финал турнира в Марокко вышли семь российских боксеров.

Отметим, что президентом Международной ассоциацией бокса (IBA) является россиянин Умар Кремлев.

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