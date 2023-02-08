В Магнитогорске практически на месяц перекроют одну из улиц

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магнитогорске практически на месяц перекроют одну из городских улиц. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

— С 10 февраля по 6 марта в связи с ремонтными работами планируется прекращение движения транспортных средств на участке дороги по улице Сталеваров от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса, — уточнили в мэрии.

В связи с ремонтными работами, администрации напоминают, что водителям следует быть внимательными к выставленным дорожным знакам и планировать свой маршрут заранее.

Ранее в Челябинске произошло ДТП с участием двух иномарок. После столкновения у одной из машин отлетел кусок бампера, который ранил пешехода. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

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