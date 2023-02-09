Торговый знак обанкротившейся челябинской фабрики «Краснодеревщик» продали за 125 тысяч рублей

Всего фабрика провела три аукциона Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Фабрика-банкрот из Челябинска «Краснодеревщик» продал свой торговый знак за 125 тысяч рублей. Об этом пишет издание «ФедералПресс» с ссылкой на портал «Федресурс».

— Исключительное право на торговый знак продано за 125 200 рублей. Победитель — Судаков Андрей Николаевич (город Челябинск). Торги признаны состоявшимися, — пишет издание.

Также компания организовала еще несколько торгов. Так, фабрике удалось за 31 млн рублей продать нежилое здание и земельный участок по улице Механическая, 40. В то же время на торги по продаже котельной производства не было подано ни одной заявки.

Ранее стало известно, что в Миассе выставили на продажу торговый центр «Малахит» на проспекте Макеева за 95 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

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