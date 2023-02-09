Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 0:45

Торговый знак обанкротившейся челябинской фабрики «Краснодеревщик» продали за 125 тысяч рублей

На продажу также выставили еще несколько объектов производителя
Андрей МОСКВИЧЕВ
Всего фабрика провела три аукциона

Всего фабрика провела три аукциона

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Фабрика-банкрот из Челябинска «Краснодеревщик» продал свой торговый знак за 125 тысяч рублей. Об этом пишет издание «ФедералПресс» с ссылкой на портал «Федресурс».

— Исключительное право на торговый знак продано за 125 200 рублей. Победитель — Судаков Андрей Николаевич (город Челябинск). Торги признаны состоявшимися, — пишет издание.

Также компания организовала еще несколько торгов. Так, фабрике удалось за 31 млн рублей продать нежилое здание и земельный участок по улице Механическая, 40. В то же время на торги по продаже котельной производства не было подано ни одной заявки.

Ранее стало известно, что в Миассе выставили на продажу торговый центр «Малахит» на проспекте Макеева за 95 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru