Из Кургана можно будет прямо улететь в Екатеринбург и Новосибирск

Фото: Вадим Шумков /Telegram
Из Кургана можно будет на прямом рейсе улететь в Екатеринбург, Новосибирск и южные города России. Как пишет ИА «Уральский меридиан», об этих направлениях рассказал губернатор Вадим Шумков.
— Смотрим Екатеринбург, Новосибирск, юг России, — цитирует издание пост из телеграм-канала главы региона.
Как объяснил Шумков, для этого потребуется софинансирование от федерального центра. Кроме того, власти планируют закончить модернизацию аэропорта. Сейчас в здании идет внутренняя отделка.
Ранее стало известно, что в Кургане восстановят спортивную школу № 1, пострадавшую от пожара. Финансовую поддержку городу в капитальном ремонте учреждения окажет правительство Курганской области.
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