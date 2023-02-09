Один из светофоров расположен у ТК «Кольцо» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на 9 и 10 часов отключат два светофора в Советском районе. Об этом рассказали в городском комитете дорожного хозяйства.

— 9 февраля планируется отключение светофора на перекрестке улиц Блюхера и Дарвина, а также регулировщика в районе дома № 21 по Троицкому тракту, — уточнили в комитете.

Так, светофор в районе торгового комплекса «Кольцо» на пересечении Блюхера-Дарвина отключат на 10 часов — с 8 до 18 часов. Регулировщик же на Троицком тракте будет не работать с 9 до 18 часов.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске практически на месяц перекроют одну из городских улиц. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

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