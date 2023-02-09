Челябинский экстремал забрался на обледеневшую водонапорную башню

Фото: hornews.com

28-летний экстремал из Челябинска Михаил Громыко взобрался на обледеневшую 15-метровую водонапорную башню. Как пишет издание hornews.com, для челябинца это не первая подобная покоренная вершина.

Обычно Михаил взбирается на более необычные объекты — обледеневшие водопады, пещеры и скалы. Таким образом башня стала его первой инфраструктурной вершиной.

Высота башни составила 15 метров. Фото: hornews.com

— Горы, ледопады — это было, с ними все понятно. А по водонапоркам я ни разу не лазил! Если честно, когда залез, больше всего беспокоился, как бы у меня не вырвало точки страховки, закрепленные на башне. Это может случиться, если они плохо закреплены. А если будут вырваны все точки страховки — падение обеспечено, — цитирует издание Михаила.

Несмотря на то, что Михаил постоянно подчеркивает важность подстраховки при таких подъемах на высоту, он сам за семь лет занятий скалолазанием и ледолазанием серьезных травм не получил. Единиственное — однажды сам по неосторожности поставил себе фингал.

Чаще всего экстремал покоряет природные вершины. Фото: hornews.com

— Я лезу, стою на больших пальцах ног, мизинцами пытаюсь дотянуться, там очень маленький уголочек. И тут голову поворачиваю — камень! Ударился левой бровью, поставил сам себе фингал, — делится ледолаз.

Кстати, следить за приключениями Михаила можно на его канале на Youtube, где он выкладывает видеозаписи своих восхождений. Кроме того, сейчас он пишет методическое пособие по скалолазанию вместе с директором института спорта туризма и сервиса ЮУрГУ Вадимом Эрлихом.

Тем не менее, советуем вам быть осторожнее на высоте. Так, сейчас транспортные следователи и прокуроры выясняют обстоятельства падения рабочего с высоты в Челябинской области. ЧП произошло утром 8 февраля в цехе сервисного локомотивного депо «Таганай».

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