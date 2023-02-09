В Челябинской области на 19 лет посадили многодетного отца, убившего двух пенсионеров ради денег

С южноуральца взыскали компенсацию в пользу сына погибших супругов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вынесли приговор многодетному отцу, который жестоко расправился с супружеской парой пенсионеров, чтобы похитить деньги.

Как сообщили в Челябинском областном суде, мужчину признали виновным в разбое, совершенном с применением насилия в особо крупном размере. 40-летнего жителя Южноуральска приговорили к 19 годам в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить сыну погибших пенсионеров 8 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. При этом в качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие у преступника троих детей.

Напомним, 61-летняя женщина и 68-летний мужчина погибли в своей квартире в Южноуральске в октябре 2021 года. Тела родителей обнаружил вернувшийся домой сын. Женщина умерла от ножевых ранений, а мужчина — от ударов по голове. Из квартиры пропали 1,6 млн рублей — деньги, которые пенсионеры копили на покупку жилья.

Вскоре задержали подозреваемого. Это оказался знакомый семьи, который знал, что в доме хранится крупная сумма денег.

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