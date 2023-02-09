Двух жителей Челябинской области отправили за решетку за попытку продать автоматы и пистолет

Фото: УФСБ по Челябинской области

Челябинский областной суд признал двух жителей Еткульского района виновными в приготовлении к незаконному сбыту оружия. Одного мужчину приговорили к 7 годам в колонии строгого режима и оштрафовало на 350 тыс. рублей. Второго отправили в колонию строгого режима на 8 лет и обязали выплатить 300 тыс. рублей.

Сообщников в конце 2021 года поймали сотрудники ФСБ. В автомобиле, на котором передвигались мужчины, нашли пять автоматов Калашникова, пистолет Макарова и около полусотни патронов.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, за приготовление к сбыту оружия недавно осудили также жителя Москвы. Он хотел торговать оружием и боеприпасами через интернет, пряча товар в тайниках-закладках на территории разных регионов. В Челябинской области москвича задержали с самодельным боевым пистолетом и 50 патронами. Предпринимателя-нелегала суд приговорил к двум годам условного лишения свободы.

Напомним, в Челябинске разыскали молодого человека, стрелявшего по окнам квартир.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru