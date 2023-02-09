Челябинская область подписала соглашение с «Объединённой зерновой компанией»

Фото: минсельхоз Челябинской области

Событием для Челябинской области на межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2023 стало подписание соглашения между региональным министерством сельского хозяйства и акционерным обществом «Объединённая зерновая компания». Документ, определяющий рамочные условия сотрудничества, будет способствовать большему вовлечению региона в реализацию зерна государству – в интервенционный фонд.

Подписание соглашения состоялось в рамках панельной дискуссии «PRO зерно», где прошло обсуждение темы развития зернового рынка. Соглашение подписали Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин и директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Объединённая зерновая компания» («ОЗК») Владимир Печёный.

«Надеемся на продолжение зерновых закупочных интервенций, – прокомментировал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. – В качестве хранителей зерна в области отобрано четыре элеватора, к продаже зерна в интервенционный фонд заявлен ряд предприятий, готовых реализовать не менее 120 тысяч тонн. Соглашение даст нам в будущем возможность наладить прямые контакты с организаторами торгов, а нашим сельхозтоваропроизводителям участвовать в зерновых закупочных интервенциях и иметь дополнительный доход».

Фото: минсельхоз Челябинской области

Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Объединённой зерновой компании» Владимир Печёный подтвердил готовность группы «ОЗК» продолжать активную работу в Уральском федеральном округе и, в частности, в Челябинской области.

АО «ОЗК», созданная более 20 лет назад, является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, контролирует сохранность зерна государственного интервенционного фонда и его реализацию по распоряжениям Министерства сельского хозяйства и Правительства Российской Федерации. Кроме того, компания является торгово-логистическим оператором сельскохозяйственной продукции и обеспечивает реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке.

– Закупочные интервенции начались 1 августа 2022 года. Задача была реализована совместно с Национальной товарной биржей и «Россельхозбанком», – рассказывает Владимир Печёный. – В целом по России для хранения зерна государственного резерва было отобрано более 100 элеваторов. В Уральском федеральном округе отобрано 17 элеваторов с объёмом хранения более 300 тыс. тонн. С 1 августа до конца декабря биржевые торги проводились ежедневно. В УрФО закуплено более 260 тыс. тонн зерна».

Общий потенциал хранителей зерна в Российской Федерации – более пяти миллионов тонн. Есть свободные мощности для хранения интервенционного зерна, в том числе на территории Челябинской области. В ходе закупочных интервенций было аккредитовано более 700 сельхозтоваропроизводителей в целом по России, из них более 90 – в УрФО.

«Завершается закладка зерна на хранение, заложено около 2,5 миллионов тонн, – продолжил представитель ОЗК. – Значительная часть закупленного зерна уже оплачена, также проводится расчёт с хранителями зерна. Средняя цена закупки, сложившаяся в результате торгов, близка к установленной федеральным минсельхозом в 15 тысяч рублей за тонну. Это примерно 14-14,5 тыс. руб. за тонну. Сейчас процесс продолжается – мы проводим контрольные проверки количественно-качественной сохранности заложенного на хранение зерна. Ожидаем решения о возобновлении закупок зерна в интервенционный фонд, будем надеяться, что процесс этот будет продолжаться».

Напомним, что год назад Челябинская область обратилась в федеральный минсельхоз с просьбой допустить регион к участию в закупках зерна в государственный интервенционный фонд. Эта мера позволяет осуществлять ценовое регулирование, когда цены на зерно существенно снижаются.

В результате проведённой работы четыре элеватора области в 2022 году и начале 2023 года прошли конкурсный отбор хранителей зерна государственного резерва (ЗАО «Субутак», ООО «Магнитогорский элеватор»; ООО «Троицкий элеватор»; ОАО «Элеватор Буранный»). В декабре 2022 года АО «ОЗК» заключила договор с ЗАО «Субутак», которое в дальнейшем приняло участие в торговых сессиях и стало хранителем 20000 тонн пшеницы мягкой 3-го класса урожая 2022 года. Средняя цена по прошедшим торгам составила 14500 тыс. рублей за тонну. Продавцами пшеницы стали сельские предприниматели из Агаповского, Октябрьского, Верхнеуральского и Еткульского районов.

Ещё три элеватора прошли отбор позже и смогут принимать зерно в случае возобновления торговых сессий в государственный интервенционный фонд. Кроме того, семь фермеров и сельхозпредприятий области также получили аккредитацию на торговой площадке, чтобы иметь право реализовать свой урожай государству.