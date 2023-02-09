В Челябинской области начал работать новый металлургический завод

На завод уже набирают рабочих Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кыштыме заработало новое металлургическое предприятие. На заводе обещают создать рабочие места для 500 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности.

Пока что компания «Стил Армор» запустила производство только в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Но в течение года завод надеются вывести на полную проектную производительность. А первую партию товара собираются отгрузить в марте.

Завод будет производить сталь, а также выпускать конуса дробилок и стальные футеровки для горнорудных и угольных предприятий. По плану, ежегодно в Кыштыме собираются изготавливать до 35 тыс. тонн продукции.

На заводе уже начали набирать сотрудников. В первую очередь нанимают инженеров и рабочих, в том числе сварщиков, обрубщиков, плавильщиков, и огнеупорщиков.

Напомним, новые производства готовятся запустить в челябинском индустриальном парке «Малая Сосновка». Там будут изготавливать скотч, упаковочную пленку и влагостойкую мебель.

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