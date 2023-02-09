Сроки изменились, но блины будут: в Челябинской области перенесли Бажовский фестиваль

Фото: Дарья МАРКОВА

В Челябинской области перенесли даты Бажовского фестиваля народного творчества. В 2023 году он пройдет не с 17 по 19 июня, а с 30 июня по 2 июля. Как уточнили в региональном министерстве культуры, место проведения фестиваля останется прежним — село Демарино в Пластовском районе.

Отложить Бажовку решили, чтобы она не пересекалась по времени с другим крупным мероприятием — молодежным форумом УрФО «Утро».

— Не хотим проводить два масштабных проекта в одни даты, — заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — У южноуральцев должна быть возможность посетить их оба.

Организаторы и участники уже готовятся к Бажовскому фестивалю. Директор Челябинского центра народного творчества Оксана Громова приоткрыла завесу тайны над фестивальными планами. По ее словам, в Демарино вв этом году откроется Детская поляна, где семьи смогут развлечься традиционными играми и забавами. На улице уральских поселений можно будет познакомиться с национальными обрядами и традиционной кухней уральских народов. А любители вкусной еды смогут посетить Блинную поляну и продегустировать аутентичные национальные продукты.

Как проходила Бажовка в прошлом году, смотрите в фоторепортаже КП-Челябинск.

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