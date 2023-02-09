Под Челябинском на берегу Шершней построят микрорайон бизнес-класса

Застройщик возьмет лучшее от "Манхэттена", добавив экостиль. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пригороде Челябинска на берегу Шершней построят микрорайон бизнес-класса. Участок в аренду за долю у ДОМ.РФ на 10,5 лет взяла компания «Авенюинвест». Об этом КП-Челябинск рассказал управляющий-индивидуальный предприниматель ООО Специализированный застройщик «Авенюинвест» Антон Буймов.

— В лоте было 45 участков площадью 25,6 га. С учетом удачного расположения участка – вид на Шершневское водохранилище, близость элитных поселков — планируем реализовать проект строительства жилья бизнес-класса. Позиционирование предопределяет сама локация, — рассказал Антон Буймов.

Он добавил, что у компании есть опыт строительства жилья бизнес-класса – ЖК «Манхэттен». В новом ЖК будут использованы лучшие решения: малоэтажная застройка, улучшенная отделка, благоустроенная территория по дизайн-проекту, экостиль. В данный момент компания запросила проект планировки у ДОМ.РФ — он уже разработан. После изучения будет понятно, требуется ли вносить коррективы — договор КРТ это допускает. Антон Буймов сообщил, что участок компания взяла в аренду на 10,5 лет, но ЖК планируется построить раньше, правда проект на данный момент не является приоритетным.

Добавим, что «ЭкоСити» построит еще один ЖК в Западном — между «Конфетти» и «Вишневой горкой». Строительство стартует уже этой осенью. В ЖК будет три больших дома 6 и 7 этажей, 25 тыс. кв. м. Подробнее про микрорайон — в материале «Комсомолки». Кроме того, Антон Буймов рассказал, что все микрорайоны в Западном соединит единый велопешеходный маршрут.

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