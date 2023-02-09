ЦКС наградил активные детские сады Копейска за участие в раздельном сборе отходов

Фото: ЦКС

Центр коммунального сервиса отметил наградами самых активных участников регионального конкурса по сбору пластика среди дошкольных образовательных учреждений Копейска. На протяжении нескольких месяцев воспитанники детских садов вместе со своими наставниками учились разделять отходы.

В просветительском проекте «Сортируй - спасай планету» первое место занял коллектив детского сада №29. Педагоги вместе с детьми разработали целую программу по формированию полезных экопривычек: создана интеллектуальная карта по обращению с мусором, другими словами, инструкция для дошкольников и их родителей по сортировке отходов в домашних условиях, а для закрепления приобретенных навыков – экокалендарь.

«Это только кажется, что с маленькими детьми сложно говорить на тему экологии. Если подавать материал красочно, дошкольники с интересом воспринимают информацию. Конечно, в семьях, где родители разделяют мусор, дети наиболее активно включаются в образовательный процесс. Другим требуется чуть больше времени», - комментирует воспитатель МДОУ №29 Наталья Рогозина.

Фото: ЦКС

За второе место в конкурсе диплом победителя вручен коллективу детского сада №37. На площадке этого образовательного учреждения проходило много интересных познавательных занятий. Педагоги использовали собственные методические разработки.

«Многие дети не понимают, как мусор, который оказывается в контейнерах, может принести пользу человеку. Приходилось объяснять нашим подопечным, что из металла, стекла, картона и пластика изготавливаются новые полезные, практичные и красивые вещи. Но самая главная ценность этой идеи - экологическое благополучие. И мы эту мысль старались донести до наших ребят через игры, познавательные викторины», - отмечает педагог МДОУ №37 Юлия Образцова. Для воспитанников детского сада она даже разработала собственную настольную игру по сортировке мусора.

Большую воспитательную работу провели и сотрудники детского сада № 24. По итогам конкурса «Сортируй - спасай планету» коллектив образовательного дошкольного учреждения занял третье место. Экспертное жюри оценило не только объем собранного пластика, но и воспитательную работу, которая проводилась в стенах этого учреждения. Дети вместе со своими наставниками с помощью специальных знаков маркировали путь к баку для вторсырья, рисовали листовки для родителей.

«Тема экологии – для нас не нова. Наш детский сад - участник многих конкурсов по экопросвещению, собираем «Крышечки добра», теперь вот научились сортировать пластик. Благодаря конкурсу, который проводил ЦКС, наши воспитатели более широко изучили этот вопрос. Ждем новых проектов!», - рассказала представитель детского сада № 24 Виктория Веремеева.

Напомним, конкурс по сбору пластика среди дошкольных образовательных учреждений Копейска стартовал в октябре 2022 года при поддержке Управления образования администрации Копейского городского округа. В проект было вовлечено около двух тысяч человек. Среди них педагоги, воспитанники детских садов и их родители. В целом к раздельному сбору подключилось 19 дошкольных учреждений. Это каждый второй детский сад в Копейске.

«Создавая инфраструктуру в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, Центр коммунального сервиса уделяет большое внимание просветительской работе. Уверен, что наши усилия будут формировать у детей ответственное отношение к экологии и окружающей среде. По нацпроекту «Экология» к 2030 году в России должны перерабатывать половину всех коммунальных отходов, что позволит значительно сократить объемы захоронения мусора. Чтобы этого достичь, одних только сортировочных комплексов, которые уже построены и действуют, недостаточно, необходимо научить наших граждан разделять мусор в домашних условиях. Просветительская работа, которая сегодня проводится в детских образовательных учреждениях, — шаг в этом направлении», - прокомментировал генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

По итогам конкурса региональный оператор определил три детских коллектива, которые наиболее активно принимали участие в конкурсе по сбору пластика. Всем победителям были вручены сертификаты на приобретение орг. техники. Остальные детские сады – участники проекта в ближайшее время получат дипломы участников.

Воспитательная работа по экопросвещению в детских садах будет продолжена. Ведь, Копейск, как и Челябинск, сегодня являются экспериментальными площадками на Южном Урале по внедрению раздельного сбора мусора. А это значит для юных копейчан настало время для закрепления полезных экопривычек.

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