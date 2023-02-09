В Челябинской области завершились всероссийские соревнования по фристайлу

Фото: "Солнечная долина"

С 27 января по 9 февраля в Миассе на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» прошла серия всероссийских соревнований по фристайлу в дисциплинах хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр и ски-кросс. Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах миасского курорта:

— С учетом того, что мы не можем представлять Россию на международной арене, все сборы, подготовки и соревнования проводятся внутри страны. Сегодняшние соревнования – итог тренировочной работы, которую мы ведем с ребятами. Сейчас проходит кубок России по ски-кроссу, далее состоится чемпионат России, 13 февраля в Миассе по итогам которого будет сформирована команда сборной России на следующий сезон. На «Солнечной долине» трасса сделана по-максимуму длинной, превосходный стартовый участок, трасса соответствует уровню этапов кубка мира, — отметил старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс Константин Киреев.

Фото: "Солнечная долина"

— Трасса отличная, своим результатом я довольна, в России таких трасс мало. В конце января мы были на стартах в Красноярске, там тоже есть хаф-пайп. Хорошо, что в Миассе есть все условия для тренировок, — отметила Александра Глазкова.

А вот в слоуп-стайле южноуральцы не взяли призовые места. Среди мужчин первое место занял Максим Сенкевич, второе место - Павел Петров, третье- Александр Терешкин — все представители Сантк-Петербурга. Среди женщин первое место - Ксения Орлова (Краснодарский край), второе место - Анна Иванова (Санкт-Петербург), третье место - Снежана Прайс (Республика Башкортостан).

Фото: "Солнечная долина"

Всероссийские соревнования по фристайлу – не последние крупные старты для Миасса в этом сезоне. 4 марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» впервые примет кубок Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены со всей России, мероприятие пройдет в новом формате – «Раунд Робин», когда каждый соревнуется с каждым. Кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь два альтернативных варианта прохождения и будет доступна для гостей курорта после соревнований.