В Челябинской области 1,2 тысячи мужчин сидят в декретном отпуске

Ирина Гехт похвалила сторонников "осознанного отцовства" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Сейчас в регионе в декрете сидят 1199 пап.

Ирина Гехт подчеркнула, что за рубежом, особенно в Европе и Скандинавии, давно принимают как норму уход мужчин в декретный отпуск.

— Меня радует, что и в России мужчины все чаще берут на себя эту ответственность, — заметила вице-губернатор. — Родительство – это непростой труд, и папа способен здесь проявить себя не в меньшей степени, чем мама.

По словам Ирины Гехт, в Челябинской области, да и в России в целом пока не практикуют поочередный уход родителей в декрет. Такой метод позволил бы родителям и уделять внимание ребенку, и не терять карьеру, избегая длительных перерывов в работе.

В своем telegram-канале Ирина Гехт предложила южноуральцам поучаствовать в опросе и выразить отношение к «мужскому декрету». На момент публикации материала большинство респондентов — 66% — одобряют отцов, берущих на себя заботу о детях. Предубеждение к папам в декрете испытывают 44% (23% женщин и 11% мужчин).

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