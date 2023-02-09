Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в челябинской школе

Драка попала на камеру видеонаблюдения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о массовой драке в челябинской школе. Он поручил установить все обстоятельства и причины, из-за которых случилось побоище в образовательном центре № 5.

Известно, что после драки в больницу обратились трое пострадавших. Следователи вышли на участников конфликта — все, кроме одного, оказались несовершеннолетними. Трое проходят по делу о хулиганстве как подозреваемые, а вот 18-летнему предъявлено обвинение. Сегодня-завтра ему изберут меру пресечения.

Напомним, драка случилась 8 февраля в микрорайоне Парковый — инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, шестеро человек загнали в школу двоих, и принялись избивать их в тамбуре. Под руками у них были молотки. В какой-то момент один из участников драки достал пистолет. За этим всем наблюдал охранник школы — он не предпринял никаких действий, чтобы прекратить конфликт. Позже на место приехала полиция.

КП-Челябинск выяснила, из-за чего начался конфликт между подростками. Правда ли, что нападавшие — скинхеды, и уместны ли догадки о межнациональной розни? Подробности читайте в нашем материале.

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