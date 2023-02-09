В Копейске открылась школа-долгострой для переселенцев из Розы

В школу Тугакуле дети и учителя переехали из 100-летнего здания. Фото: пресс-служба правительства.

В поселок Тугайкуль в 2013 году переселили жителей поселка Роза, расположенного на краю Коркинского разреза. Еще тогда для переселенцев сразу решили построить школу, но не сложилось. Контракт с подрядчиком заключили только в 2019 году, но и он не торопился со сроками. Место для школы оказалось болотистым, пришлось делать перепроектирование, дополнительно завозить грунт.

Учитывая все сложности, строитель обещали, что дети начнут учиться к концу 2021 года, затем сдвинули сроки сдачи до середины 2022 года. Сегодня школьники уже точно сели за парты. Проверить конечный результат приехал губернатор Алексей Текслер.

В новой школе дети пообещали губернатору учиться на отлично. Фото: правительство региона.

— Старому зданию школы 100 лет, оно было в плохом состоянии, — прокомментировал глава региона. — Наш долг такие проекты реализовывать.

Школа в Тугайкуле получилась просторной: два актовых зала, спортзалы, комнаты отдыха и даже игровая для младших классов. Дети больше всего оценили новый спортивный инвентарь на уроках физкультуры и кресла-мешки, которые расставлены в холле и библиотеке.

Кресла мешки больше всего понравились детям. Фото: правительство региона.

Школа готова принять 1100 детей, с отдаленных улиц детей подвозит школьный автобус. С 1 сентября в 16 школе Тугакуля откроется детских технопарк «Кванториум».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru