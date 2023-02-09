Упорные бизнесмены дважды подряд пытались нелегально провезти в Челябинскую область 72 тонны мандаринов

Четыре машины с пакистанскими мандаринами не смогли преодолеть пограничный контроль Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинскую область два раза подряд попытались ввезти крупную партию мандаринов. И оба раза безуспешно.

Четыре грузовика доставляли сразу 72 тонны цитрусов, выращенных в Пакистане. 7 февраля машины не пропустили через границу России и Казахстана. Сотрудники Россельхознадзора и пограничники обнаружили, что владельцы груза нарушили требования о карантине растений. Перевозчиков-нарушителей привлекли к административной ответственности.

Грузовики уехали обратно в Казахстан. Но лишь затем, чтобы на следующий день вернуться с тем же самым грузом, но новыми документами. Правда, при изучении выяснилось, что бумаги недействительны. Груз снова не разрешили везти в Челябинскую область.

— В отношении грузоперевозчиков, нарушивших карантинное законодательство, повторно возбуждены дела об административных правонарушениях, — уточнили в региональном управлении Россельхознадзора.

​К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru