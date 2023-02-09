«Три месяца на грани жизни и смерти»: онкобольная жительница Челябинской области борется за получение дорогого импортного препарата

Минздрав говорит, что женщина уже получила лекарства Фото: Кирилл САДЫКОВ

Женщина из Чебаркуля буквально умирает без дорогостоящих импортных препаратов. Лекарство Ибрутиниб должно помогать ей бороться со злокачественными опухолями. Но получить его не так-то просто. Уже три месяца ее дочь пытается докричаться до министерства здравоохранения Челябинской области.

Дорогой импортный препарат женщине назначили в национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года. Тогда же в областном онкоцентре выписали рецепт на препарат. Его вместе с другими документами больница Чебаркуля, к которой относится пациент, направили в региональный минздрав.

− В министерстве здравоохранения области сначала обещали решить вопрос до конца 2022 года, потом перенесли все на январь. И по итогу вообще перестали выходить на связь. Больной уже три месяца живет на грани жизни и смерти! – возмущаются родственники онкопациентки в сообществе «Текслер, помоги».

Пост увидели и сразу начали исправлять проблему. Министр здравоохранения региона Агата Ткачева взяла вопрос обеспечения пациентки импортным препаратом под личный контроль.

− Ранее пациентка не нуждалась в данном препарате, поэтому заявка на его приобретение была оформлена министерством здравоохранения Челябинской области впервые. На данный момент препарат поставлен в больницу и уже выдан пациентке, − сообщили в региональном ведомстве.

Также министр поручила проверить всех пациентов, которые должны получать препарат Ибрутиниб. Скоро обещают провести еще один аукцион на поставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Челябинские онкологи провели редкую операцию внутри глаза и сохранили его (подробнее)

Худела, а живот не уходил: челябинка жила с опухолью весом 20 кг

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru