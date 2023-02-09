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НовостиЗдоровье9 февраля 2023 12:24

«Три месяца на грани жизни и смерти»: онкобольная жительница Челябинской области борется за получение дорогого импортного препарата

Южноуральцы пытаются добиться обеспечения дорогостоящими импортными препаратами онкобольную маму
Алиса КОТЕНОК
Минздрав говорит, что женщина уже получила лекарства

Минздрав говорит, что женщина уже получила лекарства

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Женщина из Чебаркуля буквально умирает без дорогостоящих импортных препаратов. Лекарство Ибрутиниб должно помогать ей бороться со злокачественными опухолями. Но получить его не так-то просто. Уже три месяца ее дочь пытается докричаться до министерства здравоохранения Челябинской области.

Дорогой импортный препарат женщине назначили в национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года. Тогда же в областном онкоцентре выписали рецепт на препарат. Его вместе с другими документами больница Чебаркуля, к которой относится пациент, направили в региональный минздрав.

− В министерстве здравоохранения области сначала обещали решить вопрос до конца 2022 года, потом перенесли все на январь. И по итогу вообще перестали выходить на связь. Больной уже три месяца живет на грани жизни и смерти! – возмущаются родственники онкопациентки в сообществе «Текслер, помоги».

Пост увидели и сразу начали исправлять проблему. Министр здравоохранения региона Агата Ткачева взяла вопрос обеспечения пациентки импортным препаратом под личный контроль.

− Ранее пациентка не нуждалась в данном препарате, поэтому заявка на его приобретение была оформлена министерством здравоохранения Челябинской области впервые. На данный момент препарат поставлен в больницу и уже выдан пациентке, − сообщили в региональном ведомстве.

Также министр поручила проверить всех пациентов, которые должны получать препарат Ибрутиниб. Скоро обещают провести еще один аукцион на поставку.

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