«Три месяца на грани жизни и смерти»: онкобольная жительница Челябинской области борется за получение дорогого импортного препарата

Минздрав говорит, что женщина уже получила лекарства
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Женщина из Чебаркуля буквально умирает без дорогостоящих импортных препаратов. Лекарство Ибрутиниб должно помогать ей бороться со злокачественными опухолями. Но получить его не так-то просто. Уже три месяца ее дочь пытается докричаться до министерства здравоохранения Челябинской области.
Дорогой импортный препарат женщине назначили в национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года. Тогда же в областном онкоцентре выписали рецепт на препарат. Его вместе с другими документами больница Чебаркуля, к которой относится пациент, направили в региональный минздрав.
− В министерстве здравоохранения области сначала обещали решить вопрос до конца 2022 года, потом перенесли все на январь. И по итогу вообще перестали выходить на связь. Больной уже три месяца живет на грани жизни и смерти! – возмущаются родственники онкопациентки в сообществе «Текслер, помоги».
Пост увидели и сразу начали исправлять проблему. Министр здравоохранения региона Агата Ткачева взяла вопрос обеспечения пациентки импортным препаратом под личный контроль.
− Ранее пациентка не нуждалась в данном препарате, поэтому заявка на его приобретение была оформлена министерством здравоохранения Челябинской области впервые. На данный момент препарат поставлен в больницу и уже выдан пациентке, − сообщили в региональном ведомстве.
Также министр поручила проверить всех пациентов, которые должны получать препарат Ибрутиниб. Скоро обещают провести еще один аукцион на поставку.
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