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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:07

В Челябинске задержали похоронщика за продажу поддельного алкоголя от известных брендов

Мужчина занимался «бизнесом» в свободное от работы время
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Советском районе Челябинска задержали сотрудника похоронного бюро, который в свободное от работы время занимался продажей поддельного алкоголя. Мужчина клеил на бутылки этикетки известных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Работник похоронного бюро на автомобиле марки Mercedes представительского класса развозил и реализовывал доверенным лицам немаркированную продукцию известных правообладателей алкоголя. В отношении мужчины следствием УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»), — уточнили в региональном полицейском главке.

Мужчине грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Ранее в Центральном районе Челябинска обнаружили склад, где хранились контрафактные сигареты и алкоголь на миллион рублей. Владельцем нелегальной продукции оказался 33-летний мужчина, теперь ему грозит уголовная статья.

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