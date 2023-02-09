Пенсионер из Челябинска устроил с ножом дебош в кафе Санкт-Петербурга

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга

Пенсионер из Челябинска ворвался ночью в ресторан быстрого питания на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. При себе у 66-летнего мужчины был нож. Он начал размахивать им перед сотрудниками заведения, угрожая расправой.

На помощь вызвали росгвадейцев. Они обезоружили и задержали пенсионера. Оказалось, что он был пьян.

— Нож изъят, сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в территориальный отдел полиции, — сообщили в пресс-службе Росгвардии Санкт-Петербурга.

В ходе инцидента никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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