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НовостиСпорт9 февраля 2023 13:15

Федерация баскетбола Челябинской области получила грант на развитие детско-юношеского спорта от РФБ

Такая социально значимая грантовая поддержка впервые получена региональной федерацией от Российской федерации баскетбола (РФБ)
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Федерация баскетбола Челябинской области получила грант на развитие детско-юношеского баскетбола в регионе от РФБ. Фото ФБЧО

Федерация баскетбола Челябинской области получила грант на развитие детско-юношеского баскетбола в регионе от РФБ. Фото ФБЧО

В январе 2023 года Федерация баскетбола Челябинской области (ФБЧО) впервые получила грантовую поддержку от РФБ - сообщает пресс-служба ФБЧО.

Согласно положению о предоставлении грантов региональным спортивным федерациям баскетбола грант выделен на реализацию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского баскетбола.

Цель полученного гранта — поддержка инклюзивного спорта и оснащение инвентарем спортивных школ Челябинска.

Это очень важный для нас шаг — получение первого гранта в истории ФБЧО. Мы планируем развивать это направление деятельности Федерации. Будем работать над качеством проектов, которые мы уже реализуем и начинаем реализовывать, — подчеркнул вице-президент Челябинской областной федерации баскетбола Максим Огарков.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Федерации баскетбола рассказали, что в регионе немало инклюзивных команд. Есть спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и ограничением слуха (спорт глухих). Они регулярно принимают участие в соревнованиях разного уровня. Команды неоднократно занимали призовые места: серебро и бронза всероссийских соревнований по баскетболу (спорт глухих) среди мужских и женских команд.

Развивается в области и детско-юношеский баскетбол. Так, за последние два года ФБЧО увеличила количество баскетбольных соревнований в регионе более чем в 4 раза. Вырос и уровень проведения самих мероприятий, их качество, посещаемость и медийные охваты. Для региона это уже, безусловно, большой прорыв, но для развития баскетбола нужно, как минимум, чтобы команды спортивных школ проводили от 30 до 50 игр в сезоне в зависимости от возраста (сейчас в среднем 30).

Одним из флагманских проектов в детско-юношеском баскетболе региона является «Лига Зубкова», которая основана в честь челябинца Андрея Зубкова. Это российский профессиональный баскетболист, воспитанник СШОР 8, мастер спорта международного класса, тяжёлый форвард, выступает за питерский баскетбольный клуб «Зенит». Основная задача лиги — игровая практика для лучших команд старших возрастов спортивных школ Челябинской области.

Еще одним крупным знаковым турнирном является Открытое первенство города по баскетболу «Кубок КОНАРа». Это самый массовый детский турнир в Челябинской области. В 2022 году в соревнованиях приняли участие 924 спортсмена из 77 команд спортивных школ области. В рамках турнира проведено 488 игр.

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