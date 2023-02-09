Федерация баскетбола Челябинской области получила грант на развитие детско-юношеского спорта от РФБ

Федерация баскетбола Челябинской области получила грант на развитие детско-юношеского баскетбола в регионе от РФБ. Фото ФБЧО

В январе 2023 года Федерация баскетбола Челябинской области (ФБЧО) впервые получила грантовую поддержку от РФБ - сообщает пресс-служба ФБЧО.

Согласно положению о предоставлении грантов региональным спортивным федерациям баскетбола грант выделен на реализацию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского баскетбола.

Цель полученного гранта — поддержка инклюзивного спорта и оснащение инвентарем спортивных школ Челябинска.

— Это очень важный для нас шаг — получение первого гранта в истории ФБЧО. Мы планируем развивать это направление деятельности Федерации. Будем работать над качеством проектов, которые мы уже реализуем и начинаем реализовывать, — подчеркнул вице-президент Челябинской областной федерации баскетбола Максим Огарков.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Федерации баскетбола рассказали, что в регионе немало инклюзивных команд. Есть спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и ограничением слуха (спорт глухих). Они регулярно принимают участие в соревнованиях разного уровня. Команды неоднократно занимали призовые места: серебро и бронза всероссийских соревнований по баскетболу (спорт глухих) среди мужских и женских команд.

Развивается в области и детско-юношеский баскетбол. Так, за последние два года ФБЧО увеличила количество баскетбольных соревнований в регионе более чем в 4 раза. Вырос и уровень проведения самих мероприятий, их качество, посещаемость и медийные охваты. Для региона это уже, безусловно, большой прорыв, но для развития баскетбола нужно, как минимум, чтобы команды спортивных школ проводили от 30 до 50 игр в сезоне в зависимости от возраста (сейчас в среднем 30).

Одним из флагманских проектов в детско-юношеском баскетболе региона является «Лига Зубкова», которая основана в честь челябинца Андрея Зубкова. Это российский профессиональный баскетболист, воспитанник СШОР 8, мастер спорта международного класса, тяжёлый форвард, выступает за питерский баскетбольный клуб «Зенит». Основная задача лиги — игровая практика для лучших команд старших возрастов спортивных школ Челябинской области.

Еще одним крупным знаковым турнирном является Открытое первенство города по баскетболу «Кубок КОНАРа». Это самый массовый детский турнир в Челябинской области. В 2022 году в соревнованиях приняли участие 924 спортсмена из 77 команд спортивных школ области. В рамках турнира проведено 488 игр.

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