На месте бывшего троллейбусного депо в Челябинске построят жилой комплекс

В ходе строительства нового ЖК гаражи сносить не собираются. Фото: google.ru/maps

В Челябинске на месте бывшего троллейбусного депо №1 построят жилой комплекс. В четверг, 9 февраля, проект одобрили на публичных слушаниях.

Застройщиком объекта выступит компания «АгроДом». Ей предстоит возвести магазин и 20-этажное жилое здание с панорамными окнами. Фасад дома будет выходить на улицу Грибоедова. Также рядом с высоткой рабочие сделают автопарковку и сквер с малыми архитектурными формами.

Троллейбусное депо №1 работало с 1957 по 2012 год. Его закрыл бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов. Он мотивировал это тем, что на содержание депо из бюджета города уходит слишком много денег.

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