На публичных слушаниях в Челябинске выступили против строительства нового ЖК в Ленинском районе

Челябинцы посчитали, что может не хватить территории для строительства объекта Фото: Иван МАКЕЕВ

На публичных слушаниях в доме Архитектора не стали одобрять строительство нового ЖК в Ленинском районе Челябинска. У горожан возникли вопросы к проекту. В частности, им не понравилось, что ради строительства предстоит снести аварийные дома, жильцы которых ждут расселения. Кроме того, они посчитали, что для подобного объекта не хватит территории. Со стороны челябинцев высказывались предположения, что застройщик не просчитал должным образом планировку территории.

Напомним, жилой комплекс хотят построит в границах улиц Стахановцев, Барбюса, Коммунаров и 2-го Вагонного переулка. Под застройку планируют выделить участок площадью 0,9 гектаров. Там планируется построить два высотных здания с жилой площадью более 10 тыс. кв. м. Возводить эти дома будет компания «Финтек».

Проект нового ЖК теперь рассмотрит градостроительная комиссия. На основании замечаний горожан она даст разрешение на возведение объекта или отправит на доработку предложения застройщика.

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