«Трактор» в Челябинске выиграл у минского «Динамо» с минимальным преимуществом

Челябинский «Трактор» дома переиграл минское «Динамо» Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 9 февраля челябинский «Трактор» на своей площадке принимал минское «Динамо». Обе команды в последних шести матчах одержали по три победы. Но минчане находятся в восьмерке сильнейших в Западной конференции КХЛ, «Трактор» пока лишь борется за попадание в зону плей-офф.

Черно-белым сейчас нужны победы, и команда ринулась на ворота гостей с первых же минут. К середине второго периода счет на табло уже был 3:0 в пользузу «Трактора». Голами отметились - дважды Сергей Калинин и один раз — Кирилл Капустин. Во второй 20-минутке минский клуб до минимума сократил преимущество (3:2), но в этом же отрезке матча один из лучших бомбардиров «Трактора» Максим Шабанов забросил четвертую шайбу.

Но минчане снова довели преимущество челябинцев до одной шайбы — за несколько минут до конца третьего периода гости сократили счет. Но на большее не хватило — 4:3 в пользу «Трактора».

11-го февраля челябинцы на домашнем льду сыграют с «Адмиралом» (Владивосток). В регулярном чемпионате «Трактору» осталось провести шесть игр, половину из них — в Челябинске.

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