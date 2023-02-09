Жители Челябинской области изменили условия выплат кредитов на 7 млрд рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Челябинской области в 2022 году реконструировали 21 тыс. кредитов на общую сумму в 7 млрд рублей. Больше всего они обращались за изменениями условий по договорам потребительского кредитования, ипотеки и автокредитов. Такие данные приводят в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.

Всего было реконструировано 21 тыс. кредитов. Для 2 тыс. из них изменили условия в рамках кредитных каникул. Их общая сумма составила 1 млрд рублей.

По словам заместителя управляющего челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Натальи Кузьминой, клиенты кредитных организаций в своих обращениях чаще всего указывали отсрочку платежей. Кроме того, в заявлениях от южноуральцев указывалось снижения размера процентных ставок и размера ежемесячных платежей

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