В Челябинской области запустят производство соков и зефира по советским ГОСТам

Фото: «Григорьевские сады» / Telegram

В Каслинском районе запускается производство яблочного сока и зефира по советским ГОСТам. Как рассказали изданию hornews.com на предприятии «Григорьевские сады», в напитке не будет сахара.

— В 2022 мы столкнулись с тем что 1-й и 2-й сорт яблок и ягод разлетается на ура. Спрос высок, ёмкость рынка практически не имеет границ. А вот техническое яблоко и ягоду просто негде перерабатывать. От натурального сырья производители уходят. Проще и дешевле чан с химией замешать, — пишет производитель.

Сейчас идет настройка оборудования для производства сока. Предприятие уже может производить 100 литров напитка, а уже через месяц увеличить объемы до 2 тысяч литров. При этом соки будут выпускать со вкусами «яблоко-смородина», «яблоко-малина», «яблоко-крыжовник» и «яблоко-жимолость».

Ранее Упорные бизнесмены дважды подряд пытались нелегально провезти в Челябинскую область 72 тонны мандаринов. После провала первой попытки они не смутились и вернулись на границу.

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