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НовостиОбщество9 февраля 2023 23:35

В Челябинске заморозились цены на аренду квартир

Средняя стоимость за жилье держится на уровне 16 тысяч рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
Цены выросли за год всего на тысячу рублей

Цены выросли за год всего на тысячу рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аренда квартиры в Челябинске в среднем обойдется съемщику в 16 тысяч рублей. Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в сервисе «Авито-Недвижимость», цены фактически замерли на этом уровне.

Для этого учитывались цены на аренду квартир как однокомнатных и студий, так и трех- и четырехкомнатных. При этом стоимость аренды за 2022 год выросла всего лишь на тысячу рублей.

— Стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу россияне могут начать возвращаться. Тогда баланс спроса и предложения нормализуется. А цены начнут повышаться, — считает глава категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

В целом, в стране аренда подорожала на 25 процентов. Больше всего съем квартиры обойдется в Ростове — цены выросли на 23,5 процентов. В то же время в Москве аренда наоборот рухнула на 21,4 процента.

Ранее стало известно, что публичные слушания в доме Архитектора не прошел проект нового ЖК в Ленинском районе Челябинска. У горожан возникли вопросы к проекту. В частности, им не понравилось, что ради строительства предстоит снести аварийные дома, жильцы которых ждут расселения.

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