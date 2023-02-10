В Челябинске заморозились цены на аренду квартир

Цены выросли за год всего на тысячу рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аренда квартиры в Челябинске в среднем обойдется съемщику в 16 тысяч рублей. Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в сервисе «Авито-Недвижимость», цены фактически замерли на этом уровне.

Для этого учитывались цены на аренду квартир как однокомнатных и студий, так и трех- и четырехкомнатных. При этом стоимость аренды за 2022 год выросла всего лишь на тысячу рублей.

— Стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу россияне могут начать возвращаться. Тогда баланс спроса и предложения нормализуется. А цены начнут повышаться, — считает глава категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

В целом, в стране аренда подорожала на 25 процентов. Больше всего съем квартиры обойдется в Ростове — цены выросли на 23,5 процентов. В то же время в Москве аренда наоборот рухнула на 21,4 процента.

Ранее стало известно, что публичные слушания в доме Архитектора не прошел проект нового ЖК в Ленинском районе Челябинска. У горожан возникли вопросы к проекту. В частности, им не понравилось, что ради строительства предстоит снести аварийные дома, жильцы которых ждут расселения.

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