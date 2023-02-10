Губернатор Челябинской области помог девочке из Копейска устроиться в новую школу

Фото: Алексей Текслер / Telegram

Девочка из Копейска смогла попасть в новую школу благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Как рассказал глава региона, Лиза подошла к нему с такой просьбой во время его рабочей поездке.

— Собирался уже уезжать, как меня окликнула девочка. Оказалось, что Лиза узнала про мой приезд и сама пришла из микрорайона неподалеку, чтобы поговорить. Она рассказала свою историю: очень хочет ходить в новую школу, но пока с оформлением есть проблема, — пишет Текслер в своем telegram-канале.

Речь идет о новой школе № 16 в микрорайоне Тугайкуль. Ее губернатор посетил во время рабочей поездки в Копейске. Как отметил Текслер, ему доложили, что девочка будет учиться в новой школе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru