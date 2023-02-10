Челябинская область вошла в топ-20 росссийских регионов по качеству жизни

Челябинская область идет в рейтинге сразу после Свердловской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинская область впервые вошла в топ-20 российских регионов по качеству жизни. Об этом стало известно из доклада Агенства стратегических инициатив, который был представлен Владимиру Путину.

— Челябинская область расположилась на 15 месте среди всех российских субъектов по итогам 2022 года. Ранее ее не было в топ-20 по итогам исследования в 2021 году, — уточнили в АСИ.

Возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. Сам список составляется в рамках реализации Национальной социальной инициативы, которая направлена на улучшение качества жизни россиян.

Кстати, уже третий год Банк России ведет список, куда попадают компании с признаками нелегальной работы и финансовой пирамиды. В Челябинской области этот список самый длинный — в нем на начало года было 75 организаций, две из них и вовсе финансовые пирамиды.

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