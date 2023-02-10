Пьяный мобилизованный колесил на машине возле военного полигона в Челябинской области

Мужчину уже не впервые поймали пьяным за рулем Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинской области призванного на военную службу по мобилизации мужчину оштрафовали за пьяную езду. Об этом сообщают в Магнитогорском гарнизонном суде.

Нетрезвый рядовой катался на Skoda Rapid по дорогам вблизи КПП военного полигона. Остановившие машину полицейские обнаружили, что водитель пьян.

Вскоре выяснилось, что это не первое подобное нарушение мужчины. Ранее его уже штрафовали на 30 тыс. рублей за управление машиной в состоянии опьянения. Вдобавок у любителя спиртного отобрали водительские права на год и 10 месяцев.

Теперь рядового привлекли уже не к административной, а к уголовной ответственности. Гарнизонный суд признал его виновным в управлении машиной в состоянии опьянения при наличии административного наказания. Мужчине на два года запретили садиться за руль. Кроме того, суд обязал его выплатить 150 тыс. рублей штрафа.

Напомним, в Челябинской области водитель иномарки пошиб в ДТП с грузовиком.

​К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru