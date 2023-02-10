Все кинулись регистрировать машины: в челябинском МРЭО ГИБДД продлили часы работы из-за наплыва посетителей

В ГИБДД пытаются избежать очередей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на три дня изменят график работы МРЭО ГИБДД на улице Харлова, 20. Обычно межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел открыт с 8:00 до 16:30. Но 10, 11 и 14 февраля он будет принимать челябинцев с 7:30 до 17:00.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, рабочие часы продлили в связи с большим наплывом граждан, желающих зарегистрировать транспортные средства.

Напомним, месяц назад в работе регистрационного отдела произошел сбой. В подразделении на время пришлось остановить теоретические экзамены по правилам движения.

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