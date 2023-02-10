При острой боли лечат без записи. Где можно получить бесплатную помощь стоматологов в Челябинске?

На прием можно не записываться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бесплатный смотровой кабинет работает в стоматологическом отделении больницы №1 Челябинска. Без записи туда можно обратиться для планового или экстренного приема.

При острой боли пациенту лечат или удаляют зуб. При плановом осмотре проводят необходимые исследования, результаты добавляют в медкарту. При необходимости направляют на консультацию к хирургу-стоматологу.

− Проходимость и популярность у этого кабинета достаточно высокая − до 50 пациентов в день. Приходят с самыми разными вопросами: здоровье зубов, слизистой оболочки полости рта, неприятные и болевые ощущения, изменение цвета зубов или появление кровоточащих язв в ротовой полости, − объяснила врач-стоматолог ГКБ №1 Елена Визе.

Кабинет работает в будни с 8:00 до 13:00. Помощь оказывают по полису ОМС, правда, только тем, кто прикреплен к этой больнице.

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