Суд оштрафовал воспитателя, который душил 12-летнюю девочку в лагере под Челябинском

На 12-летнюю девочку в лагере напал 65-летний мужчина. Фото: предоставлено КП

В Челябинской области состоялся суд над 65-летним воспитателем интерната, который душил 12-летнюю девочку в детском лагере. Поскольку полиция не нашла в его действиях уголовного преступления, мужчина отвечал по административной статье «Побои». Как стало известно КП-Челябинск, его признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Но это еще не все. После публикации КП-Челябинск прокуратура Сосновского района признала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела. Материалы вернули в полицию — правоохранители должны провести повторную проверку и принять итоговое решение до 17 февраля 2023 года.

Напомним, инцидент случился 20 июня 2022 года в детскам лагере Сосновского района. Мама пострадавшей девочки Марина (имя изменено) рассказала КП-Челябинск, что на ее дочь напал воспитатель интерната, который привез детей на отдых. Ему якобы не понравилось, что школьники слушают музыку через колонку. Мужчина врезал девочке пощечину, схватил за шею и начал душить.

Судмедэкспертиза зафиксировала кровоподтеки, но посчитала, что «повреждения несут поверхностный характер и не причинили вреда здоровью». Видимо, из-за этого в действиях воспитателя и не нашли уголовного преступления. При этом сама девочка призналась, что в тот момент не могла дышать и думала, что вот-вот умрет.

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