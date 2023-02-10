В Челябинске машину расплющило о столб

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске легковая машина врезалась в электроопору, пострадал человек.
ДТП случилось ночью 9 февраля на Комсомольском проспекте, недалеко от перекрестка с улицей Косарева.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 47-летний водитель LDA Granta не справился с управлением, из-за этого машина врезалась в столб. Столб устоял, а вот легковушку сильно помяло.
Водитель в аварии уцелел, но травмы получил ехавший с ним пассажир, 24-лений мужчина.
Напомним, 10 февраля в ГИБДД проводят проверку. На выездах из Челябинска ищут водителей, которые пренебрегают ремнями безопасности.
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