Здесь заводят друзей: в Челябинской области открылось кафе для людей с инвалидностью

Константин Гоголев тоже имеет инвалидность. О проблемах он знает не понаслышке. Фото: ГУ по труду и занятости населения Челябинской области

В Озерске Челябинской области открылось уникальное заведение «Тифло кафе» для людей с инвалидностью, где люди могут общаться и заводить новые контакты. Открыл заведение руководитель АНО «Клевер» Константин Гоголев, сам имеющий инвалидность, на средства госграната от ГУ по труду и занятости населения Челябинской области.

— По большей части проблемы инвалидов понимают только сами инвалиды. Одна из них – отсутствие социальных контактов и общения, — говорит Константин Гоголев. — Поэтому у меня зародилась идея открыть кафе – люди выходят из дома, приходят в кафе, где и рады, заводят знакомства, а не остаются один на один со своими проблемами.

На средства гранта – 270 тыс. рублей – Гоголев закупил оборудование для кафе. Команда тоже из ребят с ограниченными возможностями – они занимаются программой, настройкой оборудования, пиаром, организацией мероприятий. Со своими интеллектуальными играми и соревнованиями команда выступает в разных заведениях, некоторые готовы за них платить, что помогает в трудоустройстве ребят. В планах – расширить географию кафе по всей Челябинской области.

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