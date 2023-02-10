Московские ревизоры приехали с проверкой в больницу Челябинской области, где ребенок умер на руках у матери

После трагедии мать вышла в прямой эфир и рассказала о случившемся. Фото: соцсети

В детскую больницу города Озерск Челябинской области приехали специалисты из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Неделю назад здесь прямо на руках у родной матери умерла 8-летняя девочка. По словам родителей, врачи не спешили оказывать им помощь.

Сегодня, 10 февраля, озерскую больницу посетил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Сегодня главное направление работы и правительства региона, и ФМБА — улучшить ситуацию со здравоохранением в ЗАТО, — заявил Текслер.

Напомним, 8-летняя девочка умерла на руках у своей матери в детской больнице утром 4 февраля. Как рассказал КП-Челябинск отец школьницы, за неделю до этого ей диагностировали ОРВИ. Но потом стало гораздо хуже, ее постоянно рвало и отнимались ноги.

Девочку положили в больницу, но, как утверждают родители, никакого толкового лечения не назначили. Вместе с ней в палате находилась мама. «Я не хочу умирать» — это последнее, что сказала девочка за пару минут до смерти. Предварительная причина — отек мозга.

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