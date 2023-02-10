В Челябинске построят 50-метровый бассейн, обещанный министру спорта России

Проект нового бассейна в Челябинске уже готов. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Челябинская область продолжит строить бассейны и развивать плавание. Эту тему губернатор Алексей Текслер обсудил с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым. Кубок имени спортсмена пройдет в Челябинске 10-12 февраля в бассейне «Строитель». Глава региона сразу предложил сделать мероприятие ежегодным.

— Мы поддерживаем проведение всероссийских соревнований в Челябинской области, — отметил Алексей Текслер. — Предлагаю проводить такие турниры у нас ежегодно.

Сегодня в регионе плаванием занимаются более 48 тысяч человек. Для них работают 60 бассейнов длиной 25 метров и 4 бассейна по 50 метров. В регионе строятся еще три небольших бассейна в Уйском, Аргаяшском и Катав-Ивановском районах.

Спроектирован бассейн на 50 метров, который будет построен на Северо-Западе Челябинска. Решение об еще одном объекте было принято во время встречи губернатора и министра спорта России Олегом Матыциным в марте 2022 года.

Также в регионе появится специализированная спортивная школа по водным видам спорта. Такой статус получит в 2023 году СШОР №7.

— Плавание нужно расценивать с точки зрения оздоровления нации, — сказал Александр Попов. — Чтобы мы имели здоровое поколение, нужно развивать и популяризировать этот вид спорта.

Алексей Текслер и Александр Попов обсудили развитие плавания. Фото: пресс-служба правительства.

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