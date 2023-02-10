В Челябинске откроют комплекс по сортировке отходов, а за городом появится новый мусорный полигон

Часть отходов пустят на вторсырье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство экологии Челябинской области заключило концессионное соглашение на строительство и использование нового мусорного полигона и комплекса по сортировке отходов с ООО «Рокада».

Мусоросортировочный комплекс расположится в промзоне Челябинска. На него планируют свозить не менее 115 тыс. тонн отходов в год. Из мусора будут извлекать вторсырье и изготавливать специальное топливо для цементного производства.

В 40 километрах от Челябинска разместят полигон для твердых коммунальных отходов. Он будет принимать по 168 тыс. тонн мусора в год, в том числе 58 тыс. тонн отправятся на площадку для компостирования органических отходов.

Оба объекта должны заработать к 2026 году. Пока что компании-концессионеру передают земельные участки для проектирования комплекса и полигона.

— Государственные меры поддержки в виде льготного кредитования инвестору проекта окажет Российский экологический оператор, с которым у региона уже подписано соглашение, — сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

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