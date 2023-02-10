МАК-2023: топ новостей главного регионального события агропромышленной отрасли

Фото: предоставлено организаторами

Более 1000 посетителей, 137 докладов, 113 экспертов, 36 партнёров и презентационных зон, 10 круглых столов и профессиональных встреч, а также сотни новых знакомств и профессиональных соглашений – таковы итоги Межрегиональной Агропромышленной Конференции, которая состоялась 8 и 9 февраля 2023 года в Челябинске. Конференция, организованная ООО «Первое Выставочное Объединение», прошла в третий раз, но уже стала ведущим событием агропромышленной отрасли. МАК-2023 проводится при поддержке Правительства Челябинской области и регионального министерства сельского хозяйства. В этом году число спикеров и участников конференции стала самой масштабной за всю свою историю.

Фото: предоставлено организаторами

Одним из ключевым моментов МАК-2023 стало подписание соглашения между региональным министерством сельского хозяйства и акционерным обществом «Объединенная зерновая компания». Документ поможет региону в реализации зерна государству – в интервенционный фонд. Соглашение в рамках панельной дискуссии «PRO зерно» подписали министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин и директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Объединённая зерновая компания» («ОЗК») Владимир Печёный. Для хранения зерна в регионе уже отобрали четыре элеватора, а предприятия, готовые продавать зерно в интервенционный фонд, способны реализовать не менее 120 тысяч тонн. Кроме того, семь фермеров и сельхозпредприятий области также получили аккредитацию, чтобы реализовывать свой урожай государству.

Отметим, что открытие МАК-2023 совпало с Днём науки. Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков отметил вклад науки в развитие АПК и анонсировал появление новых программ поддержки для целевой подготовки сельскохозяйственных кадров. Исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселёв рассказал, что в Челябинской области в течение последних двух лет реализуется проект «Профессионалитет». Это своеобразная коллаборация среднего профессионального образования и промышленных предприятий, которая позволяет сформировать целевой заказ, выучить и трудоустроить выпускников приоритетно на те предприятия, которые входят в проект. На сегодня сформировано восемь таких кластеров для подготовки атомщиков, металлургов, машиностроителей, строителей и радиотехников. Агрокластеры планируют открыть в следующем году на базе Южно-Уральского агроуниверситета и агроколледжа в Аргаяшском районе.

Фото: предоставлено организаторами

Парламентарии напомнили о поддержке сельхозпроизводителей и льготах по единому сельхозналогу. А весной депутаты планируют принять закон о поддержке сельхозпредприятий, который позволит направлять областное финансирование научным, образовательным организациям аграрного профиля.

Одной из обсуждаемых тем МАК-2023 стала экологизация в АПК. Решить проблему складирования отходов жизнедеятельности в птицеводстве и животноводстве предложили за счет создания специального производства. Исполняющий обязанности первого замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов подчеркнул актуальность этого вопроса и призвал предприятия области активно включиться в его решение. А председатель комитета по экологии Михаил Махов привел пример предприятия «Чебаркульская птица», которое прошло сертификацию и получило разрешительные документы на реализацию технологии, позволяющей отходы производства сделать удобрением.

Фото: предоставлено организаторами

Официальные партнёры МАК-2023: ООО «АГРОКОМПЛЕКС «КУРГАНСЕМЕНА», ООО «Объединенная Комбикормовая Компания», ООО «СибАгроЦентр», ООО «ФосАгро-Регион», ЗАО «Электронные и механические измерительные системы», Челябинский региональный филиал АО «Россельхозбанк», ООО Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания», ООО «Агро Эксперт Групп», ООО «Сингента».

Партнёр регистрации:

Селекционно-семеноводческий центр «Чебаркульские семена».