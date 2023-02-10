Жители Челябинска тратят на покупку продуктов почти 40% своих доходов

Челябинцев попросили рассказать о своих расходах Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Челябинска в среднем тратят на покупку продуктов до 38,5% от своего ежемесячного дохода. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Специалисты отмечают, что не интересовались точными цифрами зарплат, пособий и суммами в чеках. Горожан просили самостоятельно оценить, какая доля их денег уходит на приобретение еды.

38,5% — усредненный результат по городу. Между тем больше всего челябицев — 29% опрошенных — признались, что отдают за продукты от 35% до половины своего дохода.

25% горожан тратят на продукты от 20% до 35% заработка.

14% жителей Челябинска приходится отдавать от 50 до 70% доходов, чтобы не страдать от голода.

В сумму, оставляющую от 10% до 20% от месячного заработка, умещаются при покупке продуктов 11,5% горожан.

Всего 1% респондентов признались, что получают так много (либо едят так мало), что на продукты требуется тратить менее 5% доходов.

При этом 6% опрошенных рассказали, что с трудом выживают, отдавая за еду больше 70% своих денег.

Напомним, в Челябинской области за год подорожали 9 из 14 социально значимых продуктов. В последние дни взлетели цены на овощи.

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