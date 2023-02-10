«Лопатами да вручную!»: челябинцев возмутил ямочный ремонт проспекта Ленина посреди зимы

«Бесполезным латанием дыр» назвали такую работу челябинцы. Фото: предоставлено «КП»

Жителей Челябинска возмутил очередной ямочный ремонт. На этот раз – на проспекте Ленина в районе ЧТЗ. Свидетели запечатлели процесс и назвали его «бесполезным латанием дыр».

– Лопатами да вручную – что за асфальт можно сделать?! – негодует читатель КП-Челябинск. – Еще и работают, когда на улице далеко не май месяц. Толку-то? Одна имитация. Со снегом весь асфальт опять уже сходит.

Беда – в перепадах температур. В Челябинской области они сильные: от плюса днем может скакнуть до крепкого минуса ночью, объяснили КП-Челябинск причины разрушения полотна в городском Комитете дорожного хозяйства (КДХ).

Добивают асфальт осадки и последующие просадки грунта. Учесть, где земля не размокнет и промнется, при проектировании зачастую невозможно, объясняют чиновники. Протечки канализации добавляют неожиданностей. А еще ремонты труб, после которых нет «должного контроля за последующим восстановлением конструкций дорог».

Пресловутый ямочный ремонт проводят для возможности бесперебойного проезда по городским дорогам и безопасности движения, продолжают в КДХ. При этом никаких нарушений технологии нет. Потому что она специальная – зимняя.

Никаких нарушений нет – работа шла по зимней технологии, уверяют в КДХ. Фото: предоставлено «КП»

– Технология укладки «холодного» асфальта в зимний период позволяет устранять аварийную ямочность на отдельных участках улично-дорожной сети города при низких температурах воздуха. При этом метод трамбовки «холодного» асфальта зависит от размера ямы. Ручная трамбовка подходит для небольших ям, чья площадь не превышает 0,5 кв. м., – по такой технологии и работали на проспекте Ленина, успокаивают жителей в ведомстве.

Вдобавок и радуют: главный городской проспект начнут ремонтировать капитально. Первым делом на участке от улицы Героев Танкограда до Линейной. Завершить все хотят в 3 квартале 2024 года.

Преображения затронут и центр. Верхний поврежденный слой асфальта обновят на промежутке от улицы Героев Танкограда до площади Революции.

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