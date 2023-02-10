В Челябинске оперный певец исполнит написанный 80 лет назад гимн танкистов

Чтобы проникнуться атмосферой, певец надел танкистский шлем. Фото: предоставлено КП

Жителей Челябинской области решили познакомить с неофициальным гимном «Уральского добровольческого танкового корпуса» — «Песней о черных ножах».

Корпус сформировали в 1943 году, а песню вскоре написали сестра медсанбата Роза Нотик, офицер штаба Наум Комм и связист Иван Овчинин. Все они в перерывах между боями выступали в самодеятельном джазовом оркестре.

«Дивизией черных ножей» добровольцев прозвали из-за оружия, входившего в их экипировку. Ножи с воронеными гардами и в черных ножнах ковали на Златоустовской оружейной фабрике.

В год 80-летия песни ее выпустят в новой аранжировке. Над композицией работают на челябинской студии U-Sound.

— Хотим сохранить дух былой песни, ее уникальность, ведь «Черные ножи» были сочинены не профессиональными советскими композиторами и поэтами, а именно рядовыми бойцами, – прокомментировал звукорежиссёр Игорь Кравчук.

Вокальную партию исполнит солист Театра оперы и балета Андрей Воскобойников.

— С интересом принял предложение поучаствовать в проекте, — признался певец. — Мы, по сути, и историю сохраняем, и новое творчество выдаем.

​К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru