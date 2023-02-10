Гаязовы выступят после церемонии награждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Gayazovs Brothers станут хэдлайнерами Кубка Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который пройдет 4 марта. Исполнители хитов «Малиновая Лада», «Увезите меня на Дип-Хаус», «Кредо», «Я, Ты и Море» Братья Ильяс и Тимур Гаязовы выступят после церемонии награждения.

— На концертную программу дети до 12 лет допускаются только в присутствии родителей или иных законных представителей, — уточнили организаторы.

Кубок Евразии по фристайлу проводится на «Солнечной долине» впервые. Как сообщили организаторы, соревнования пройдут в новом формате — Round Robin, когда каждый участник проедет с каждым. Финальная часть пройдет на выбывание, где встретятся 8 сильнейших мужчин и 8 женщин.

Гостей также ждет интерактивная программа, ярмарка и гастротека под открытым небом.

Также сегодня, 10 февраля, началась продажа билетов. Самый дешевый — 500 рублей, самый дорогой — 1200 рублей, на трибуне. Для детей до 7 лет — 300 рублей. Купить можно на сайте Chelkassy.ru или в кассах «Солнечной долины».

Программа соревнований:

10:00 — начало работы парка «Ски-кросс», развлекательная программа, ярмарка сувениров

11:30 — торжественная церемония открытия Кубка

12:00 — финальные заезды

14:30 — церемония награждения

14:40 — специальный гость — GAYAZOVS BROTHERS

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