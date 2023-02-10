Невеста притворялась беременной: жителю Челябинской области не удалось вступить в брак с 15-летней

Бдительные сотрудники загса не пропустили поддельную справку Фото: Андрей КАРА

В Челябинской области сорвалась свадьба 22-летнего жениха и 15-летней невесты. Несостоявшегося мужа и родителей девушки оштрафовали.

Житель Аргаяшского района занялся сексом с 15-летней школьницей. После этого возбудили уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Уголовный кодекс позволил бы молодому человеку уйти от ответственности, если бы он женился на школьнице. Вот только граждане младше 16 лет могут вступать в брак только при беременности и с согласия родителей.

Юная невеста купила в интернете поддельную справку о беременности, а ее родители вместе с женихом принесли подделку в ЗАГС. Но провернуть обман им не удалось.

Как рассказали в региональной прокуратуре, всех троих признали виновными в использовании заведомо фальшивого документа. Отцу, матери и их несостоявшемуся зятю придётся выплатить по 15 тыс. рублей штрафа.

Молодому человеку пришлось все-таки понести ответственность за связь со школьницей. Его приговорили к году ограничения свободы.

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