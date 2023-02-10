Массовые старты «Лыжня России-2023» в Челябинске пройдут 11-го февраля на стадионе им. Елесиной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 11 февраля в Челябинской области пройдут старты Всероссийских массовых забегов «Лыжня России» (проводится в 41-й раз). А сегодня, в пятницу 10 февраля состязания стартовали спортивными забегами на недавно открытом спортивно-тренировочном центре «Карпов пруд». Юноши и девушки боролись за награды на 5-километровой дистанции, мужчины и женщины — на 10 километрах.

Завтра, 11 февраля на торжественной церемонии (в 12.00) открытия наградят победителей и призеров спортивных забегов. Кроме Кубок, медалей и грамот за первое место спортсмены получат премии 4000 рублей, за второе — 3000, за третье — 2000.

На Южном Урале основные забеги пройдут в Челябинске - номера можно получить на месте регистрации (лесопарковая зона за легкоатлетическим комплексом им. Е. Елесиной), Златоусте (лыжный комплекс им. Светланы Ишмуратовой) и Магнитогорске (территория МАО «Парки Магнитки»).

Забеги «Лыжни России» также состоятся и в других муниципалитетах Челябинской области. В Челябинске регистрация участников начнется в 10.00, торжественная церемония открытия — в 12.00. После этого пройдет детский забег, и далее поочередно на старт выйдут команды всех семи районов Челябинска (смотри расписание забегов).

В каждом районе, по окончании дистанции, будет награжден самый молодой и самый опытный участник. Кроме того, по традиции всем участникам соревнований будет вручена сувенирная продукция — шапочка и нагрудный номер.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников накануне стартов отметил, что в этом году для челябинцев создали дополнительные условия для подготовки к «Лыжне России-2023». В каждом районе проложили лыжные трассы, которые позволят горожанам не только тренироваться перед Всероссийскими стартами, но и активно и с пользой для здоровья проводить свое свободное время.

Программа массовых забегов «Лыжня России-2023» в Челябинске

10.00 — регистрация участников массовых забегов

12.00 — церемония открытия соревнований, награждение призеров и победителей спортивных забегов

12.15 — старт детского забега на 100 метров

12.30 — старт команды Курчатовского района

12.45 — старт команды Калининского района

13.00 — старт команды Ленинского района

13.15 — старт команд Советского и Центрального районов

13.30 — старт команд Металлургического и Тракторозаводского районов.

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